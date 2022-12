Meteo – Stabilità almeno fino a Capodanno e con temperature sopra la media, inverno in crisi sull’Italia

Situazione sinottica sul vecchio continente

Buongiorno e e buon Natale a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata da due vaste aree depressionarie, una in Atlantico con una saccatura in discesa fino alle Isole Azzorre e una che dalla Scandinavia si estende sull’Europa orientale, intervallate da un promontorio anticiclonico in estensione dal nord Africa sino al Mediterraneo centro-occidentale. Configurazione barica che porta quindi tempo stabile e clima mite sull’Italia.

Natale tra sole, nubi basse, nebbie e temperature sopra media soprattutto in quota

Come abbiamo appena detto, la Penisola Italiana viene quindi interessata da un promontorio di alta pressione in questa giornata di Natale, responsabile dell’elevata stabilità atmosferica. Questo, specie durante la stagione fredda, non sempre significa cieli soleggiati. Saranno infatti presenti nubi basse, foschie e banchi di nebbia soprattutto su Pianura Padana e regioni del medio-alto versante tirrenico. Inoltre le correnti sud-occidentali renderanno il clima più che mite su tutta l’Italia. Attese temperature prossime ai 20°C al Sud e sulle Isole Maggiori e neve sotto stress anche in montagna.

Santo Stefano ancora stabile, salvo qualche pioviggine tra Liguria, Toscana e Friuli

Giornata di domani che vedrà l’alta pressione ben salda sul Mediterraneo e sulla Penisola Italiana e vedrà anche l’anticiclone delle Azzorre tornare ad espandersi in Atlantico, provocando il cut-off della saccatura depressionaria presente, con goccia fredda in discesa sul basso Atlantico ad ovest del Marocco. Prevalente stabilità sull’Italia, ma ancora con molti disturbi. Al nord avremo cieli ancora grigi per nubi basse su Pianura Padana e Liguria, con occasionali pioviggini sui settori di levante liguri, alta Toscana e pianure friulane. Nubi a tratti compatte attese anche sui settori costieri, specie del Centro e Campania, mentre maggiori schiarite potranno verificarsi sul resto del Sud e sui settori montuosi. Temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, specie al Sud dove avremo ancora anomalie termiche di 6-8 gradi. Zero termico oltre i 3000 metri su tutto il Paese, manto nevoso in fusione anche a quote di montagna. Inverno quindi in netta crisi sull’Italia e sull’Europa centro-occidentale, mentre il gelo colpisce l’America settentrionale.

Vortice polare compatto, alta pressione sull’Italia almeno fino a Capodanno

Vortice Polare che tende a ricompattarsi e rinforzarsi, confinerà a latitudini settentrionali il freddo e le umide correnti instabili. L’alta pressione rimarrà ben salda alle latitudini medio basse almeno fino a Capodanno, mantenendo quindi stabili le condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Non mancheranno ancora dei disturbi da nuvolosità basse. Notte di San Silvestro quindi a rischio nebbie e foschie. Temperature, anche se in lieve calo, ancora ben al di sopra delle medie.

