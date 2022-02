METEO – STABILITA’ già in CRISI in ITALIA con l’arrivo di qualche PIOGGIA e ROVESCIO nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Tra la tarda nottata e le prime ore della mattina le condizioni meteo sono tornate a risultare generalmente stabili sulla nostra Penisola, sia pur in un contesto di cieli non sempre limpidissimi soprattutto lungo i settori centrali e, in parte, anche in quelli meridionali. L’afflusso di correnti più fresche e instabili di origine polare marittima hanno infatti determinato tra la giornata di ieri e le primissime ore di oggi qualche isolato rovescio che ha coinvolto soprattutto i settori orientali dello stivale.

Rovesci su medio Tirreno con qualche pioggia anche in Umbria e settori interni delle Marche

Il peggioramento atteso per questa sera e nelle prossime ore riguarderà in primis i settori tirrenici centrali, in particolare il Lazio e la bassa Toscana, da dove si estenderanno poi in forma piuttosto localizzata su Umbria e settori interni delle Marche. Sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo si manterranno invece relativamente stabili e asciutte in attesa della perturbazione che giungerà su parte dello stivale già dalla giornata di domani lunedì 14 febbraio e su cui approfondiremo in un apposito editoriale.