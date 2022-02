METEO – STOP al MALTEMPO, l’ANTICICLONE torna protagonista sull’ITALIA, ma solo momentaneamente; i dettagli

Miglioramento evidente al centro-nord

Assistiamo nella giornata odierna ad un miglioramento delle condizioni meteo al centro-nord, dovuto allo scivolamento verso sud di un fronte freddo di natura polare marittima che si sta spegnendo sul Mar Jonio in queste ore. Il miglioramento è stato quindi favorito anche dall’ingresso della ventilazione settentrionali, fredda, ma secca per gran parte del nord e del medio Tirreno, dove i cieli infatti sono apparsi e sono tutt’ora generalmente sereni o poco nuvolosi.

Maltempo al sud, disagi in Puglia

Il fronte di maltempo si è spostato quindi nella giornata odierna sulle regioni meridionali, portando non solo piogge e nevicate (in montagna) ma anche un rinforzo particolarmente intenso della ventilazione, che in Puglia ha causato diversi disagi. In queste ore i fenomeni che erano attivi nella prima parte di pomeriggio sul versante tirrenico della Sicilia stanno incorrendo in un esaurimento, con maltempo residuo nelle prossime ore sul crotonese.

Torna l’Anticiclone a grandi falcate

L’Alta pressione sembra tornare a grandi falcate sulla nostra Penisola nelle prossime ore, con un miglioramento graduale delle condizioni meteo che quindi interesserà anche il sud, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Dalla giornata di domani mercoledì 23 febbraio il tempo tornerà a risultare stabile sostanzialmente ovunque. I cieli si mostreranno tuttavia sereni solo domani, mentre da giovedì 24 avanzeranno consistenti corpi nuvolosi dai quadranti nordoccidentali che interesseranno gran parte dello stivale. Ma a cosa è dovuto?

