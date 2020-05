METEO – SUPER TIFONE VONGFONG impatta con PIOGGE TORRENZIALI e venti fino a 200km/h, migliaia gli SFOLLATI, ecco quando accaduto nelle Filippine

Maltempo in alcune aree del centro-nord

Nella giornata odierna un corridoio di aria più fresca e umida che nella notte di ieri ha causato parecchi disagi e danni sulla Lombardia occidentale grazie all’arrivo di violenti temporali e nubifragi, continua a scorrere lungo le regioni settentrionali, portando qualche effetto anche in alcune aree delle regioni centrali. Infatti, le piogge (anche localmente intense e accompagnate da attività elettrica) non si stanno abbattendo solo sulle regioni nordoccidentali, ma quest’oggi stanno interessando anche alcune aree della Toscana, dell’Umbria e i settori interni marchigiani. Gli accumuli si presentano tuttavia generalmente deboli.

Temperature sfiorano il record sul Lazio meridionale, caldo record anche a Palermo

Continuano a infuriare i venti di scirocco sul palermitano che fanno schizzare le colonnine di mercurio su valori davvero elevati. In particolare molti quartieri della città di Palermo hanno nuovamente raggiunto e superato i +40°C. Spiccano Punta Raisi, ma anche via Guido Jung, in città, che registra oggi una massima di circa +40,3°C. Valori elevati di temperatura si segnalano anche sul Lazio meridionale, dove a spirare sono invece i venti provenienti dai quadranti nordorientali con effetto favonico. Sul pontino in particolare si sono sfiorati diversi record, altri invece si sono battuti, come a Velletri, con una temperatura di oltre +32°C.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Dopo la fase piuttosto dinamica che sta interessando l’Italia attraverso l’abbattimento di diversi record (di caldo mensili), ma anche attraverso i violenti nubifragi abbattutisi l’altra notte sulle regioni settentrionali, non si fermano neanche nel globo le manifestazioni di maltempo estremo e, nello specifico caso di ieri come vedremo nel prossimo paragrafo, è toccato alle Filippine. Queste hanno infatti avuto a che fare con un tifone che differisce dall’uragano solamente nel nome: si utilizza infatti chiamare tifoni gli uragani che si generano e colpiscono nell’emisfero australe anziché quello boreale.