Avviso freddo: ruggito invernale sta per colpire l’Italia. Crollo termico in arrivo, ecco le zone interessate

Stop all’ottobrata, tornano le piogge in Italia

Termina grazie alla giornata di ieri l’ottobrata che fino a lunedì 28 ottobre aveva caratterizzato il tempo italiano con cieli in prevalenza soleggiati e temperature nettamente sopra la media del periodo. Da ieri infatti sferza sull’Italia dell’instabilità apportata da un flusso perturbato presente ad alte quote e in abbassamento sul nostro Paese, con un sistema temporalesco semistazionario che si è generato nel pisano scaricando al suolo più di 60 millimetri di pioggia in poco tempo, non mancando di creare qualche disagio a causa degli allagamenti. Oggi la situazione non si presenta molto diversa, con piogge che interessano soprattutto i settori tirrenici italiani.

Ancora instabilità domani

Nella giornata di domani giovedì 31 ottobre in concomitanza dell’avvento di Halloween, in Italia si commenterà ancora una situazione di maltempo, con piogge generalmente di moderata intensità che colpiranno tra la mattinata e il pomeriggio soprattutto le regioni tirreniche italiane, quali la Sardegna, la Toscana, la Calabria e in serata anche il Lazio. Qualche rovescio non è escluso sul settore adriatico e in Emilia.

Aria polare in arrivo nel weekend

Una saccatura di aria polare di origine atlantica proveniente quindi dall’Isola di Terranova e dalle coste del Labrador sta attraversando e continuerà a farlo in questi giorni l’Oceano Atlantico puntando dritto sull’Europa. In particolare essa affonderà dapprima in Francia per poi direzionarsi verso l’Italia, apportando condizioni di anche spiccato maltempo sul nostro Paese, in special modo sui settori tirrenici. Le temperature torneranno a calare, con la prima neve in arrivo a quota 1400/1500 metri sulle Alpi. Tuttavia, non sarà l’unico affondo fresco previsto, anzi. Ad esso ne seguirà uno ancora più freddo la prossima settimana, su cui torneremo successivamente.