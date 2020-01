METEO: svolta in ITALIA entro fine mese o inverno rimandato a febbraio? Vediamo gli aggiornamenti

Locale instabilità a causa del transito di una piccola goccia fredda

Nel corso della giornata odierna una piccola goccia d’aria fredda in quota si porterà sul basso Tirreno. Condizioni meteo che comunque non subiranno grossi scossoni con solo qualche nota d’instabilità per alcune regioni. Nella mattinata odierna nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto salvo locali piogge o acquazzoni sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia occidentale. Tra pomeriggio e sera ancora qualche pioggia su Sardegna orientale e Sicilia occidentale poi fenomeni in esaurimento. Tempo che seguiterà ad essere stabile altrove con temperature in aumento specie nei valori massimi.

L’alta pressione porta sole ma anche nebbie e smog in aumento

Non sono molti i fenomeni che interesseranno l’Italia nel corso di questa settimana. Il dominio dell’anticiclone sarà quasi incontrastato sulla nostra Penisola portando condizioni meteo in prevalenza stabili da Nord a Sud. Attenzione però che con la compressione dell’aria al suolo dovuta appunto all’alta pressione si formeranno sempre più nebbie e nubi basse soprattutto su vallate a pianure. Pianura Padana in prima fila nei prossimi giorni con nebbie e nubi basse che potrebbero essere localmente persistenti anche per l’intera giornata specie su Lombardia sud-orientale, Emilia Romagna e Veneto. Qui anche le temperature massime risentiranno dei cieli grigi risultando basse anche di giorno. Clima piuttosto mite invece sulle montagne dove le temperature risulteranno anche di +4/+6 gradi al di sopra delle medie. Livelli di smog in aumento con superamento della soglia di criticità su molte città d’Italia.

L’inverno si è arenato nel suo mese centrale, la causa nel vortice polare

Il vortice polare gira molto veloce e questo non lascia scampo all’inverno per le medio-basse latitudini dove spesso a prevalere sono gli anticicloni con tutte le conseguenze del caso. Anche in questa settimana un vasto e robusto campo di alta pressione si estende dalle Isole Azzorre verso l’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa tra Penisola Iberica e Francia. Anche l’Italia viene interessata dall’anticiclone con condizioni meteo che si presentano per lo più stabili da Nord a Sud. Profonde depressioni transitano invece alle alte latitudini con valori minimi fino a 945 hPa tra Groenlandia e Islanda. Ma quale evoluzione meteo aspettarci sul medio e lungo periodo?