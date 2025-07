Meteo – Tanto caldo, ma anche temporali intensi in Italia, con un miglioramento in vista nelle prossime ore

Caldo opprimente, ma anche temporali in Italia

Un vasto e robusto campo di Alta pressione di origine africana si estende sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale e su parte del continente europeo, assicurando condizioni meteo in larga parte stabili e asciutte sullo stivale e con caldo opprimente, che si manifesta attraverso temperature elevate. Esse infatti si attestano su valori mediamente superiori alla media di riferimento, mentre temporali e occasionali grandinate continuano ad azionarsi su parte del Paese.

Alluvione a Bardonecchia, Piemonte

I contrasti termici che vengono a generarsi sul Mediterraneo centrale sono stati alla base di fenomeni violenti ed incessanti su alcune aree del Paese nella giornata di ieri, tra cui Bardonecchia, in Piemonte, dove si è registrato un vero e proprio alluvione. Da un lato l’infiltrazione di correnti più fresche, dall’altro il caldo rovente africano sono presupposti ideali per la formazione di maltempo estremo.

Prossime ore verso un miglioramento

Nel corso delle prossime ore la pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale aumenterà leggermente, favorendo un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, testimoniato anche dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Tuttavia qualche rovescio o temporale continuerà ad azionarsi in serata su alcune zone dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rovescio o temporale sulle Alpi e Prealpi marittime in serata

In serata le condizioni meteo torneranno a risultare in prevalenza stabili e asciutte sulla nostra Penisola, con la cessazione di gran parte della fenomenologia attualmente in azione. Tuttavia, qualche rovescio o temporale potrà ancora colpire alcune zone dello stivale, tra cui le Alpi e le Prealpi marittime ed, eventualmente, le immediate adiacenze. Altrove il tempo apparirà più stabile con l’avanzamento anche di qualche schiarita, e con temperature che continuano ad attestarsi su valori alti, con caldo disagevole anche nelle ore notturne.

