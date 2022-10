Meteo – Tanto sole in Italia, grazie all’Ottobrata, ma attenzione alle escursioni termiche

Condizioni meteo in Italia e in europa

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! L’Italia si trova sotto il dominio di un promontorio d’alta pressione di matrice azzorriana, che raggiunge valori di pressione fino a 1020 hPa sulle regioni settentrionali. Ancora in azione sul comparto euroasiatico, un vortice di bassa pressione che raggiunge valori fino a 1000 hPa tra paesi Baltici e Russia. Anche quest’oggi come vedremo nel prossimo paragrafo splenderà il sole. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per il 5 ottobre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 5 ottobre: AL NORD: Tempo asciutto al mattino ma con possibilità di nubi basse o banchi di nebbia su coste e pianure, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti in transito. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli per lo più soleggiati, poco o irregolarmente nuvoloso sulle isole maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con tempo del tutto asciutto. In serata condizioni di tempo stabile con nubi sparse sulle Isole Maggiori e cieli sereni altrove, isolate piogge sulla Sicilia. Particolare menzione per le temperature che risulteranno più elevate rispetto alle medie del periodo, ma vediamo i dettagli nel prossimo paragrafo.

Temperature sopramedia in vista, ecco quando

Focus temperature – L’alta pressione condizionerà il tempo atmosferico di questa prima settimana di ottobre; l’Italia trovandosi sul bordo orientale di questa figura barica, risentirà delle correnti settentrionali. Avremo dunque giornate con una marcata escursione termica: aria frizzante di notte e al mattino soprattutto nelle zone soggette ad inversione termica e gradevole tepore al pomeriggio. Sulle regioni del centro e sulle Isole Maggiori attesi valori fino a +26/+28°C di massima; sull’area di massima avvezione d’aria calda (in questo caso sull’Europa occidentale) avremo anomalie di temperatura fino a +8°C rispetto al periodo vigente.

CONTINUA A LEGGERE​

Fino al weekend nessuna variazione di rilievo

Tendenza meteo – Nuove conferme da parte dei modelli matematici, che ipotizzano alta pressione ad oltranza nel corso della prima settimana del mese. I massimi di pressione in quota dovrebbero manifestarsi proprio giovedì con tempo diffusamente stabile in Italia. Una possibile flessione dei geopotenziali è attesa dopo il fine settimana, con l’intrusione di aria più instabile di matrice atlantica; data la distanza temporale vi invitiamo a seguire i prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.