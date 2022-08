METEO – Tanto SOLE nel WEEKEND in ITALIA, ma anche TEMPORALI pomeridiani: ecco i dettagli

Tempo in miglioramento dopo il maltempo di questo pomeriggio

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano condizioni meteo in miglioramento in queste ore dopo un pomeriggio che ha assistito allo sviluppo e alla formazione di celle temporalesche lungo le grandi catene montuose del Paese e in particolare sull’Appennino Lazio-Abruzzese (con qualche sconfinamento) e sulle Alpi nordorientali. Il tempo in queste ore sta tornando generalmente stabile, con temperature comunque estive, seppur più fresche nelle aree che sono state coinvolte dal maltempo nel corso della giornata odierna.

Prossimi giorni l’Alta pressione rimane dominante, ma con qualche disturbo persistente

Nel corso dei prossimi giorni tuttavia un campo di Alta pressione di matrice subtropicale confermerà il proprio controllo non solo sull’Italia, ma su tutto il Mediterraneo centro-occidentale, portando spesso e volentieri temperature superiori alla media di riferimento con picchi fino a +38/+40°C sulle pianure interne del centro-nord. Le condizioni meteo di conseguenza appariranno generalmente stabili, fatto salvo per disturbi di maltempo persistenti e circoscritti sulle grandi catene montuose del Paese.

Weekend ancora Anticiclone prevalente, ma sempre più disturbato da correnti più fresche e instabili

Non assisteremo di certo a sconvolgimenti e stravolgimenti dal punto di vista meteorologico nel corso del prossimo weekend sull’Italia, con l’Alta pressione di matrice subtropicale che rimarrà certo dominante ancora una volta sul Mediterraneo centro-occidentale. Tuttavia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo una circolazione secondaria di correnti più fresche e instabili provenienti dal settore balcanico potrebbero interessare lo stivale, con disturbi di maltempo di conseguenza maggiori, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo sempre presente, ma con possibili sconfinamenti in pianura, specie domenica

Siamo comunque ad una distanza temporale ancora rilevante per entrare nel dettaglio previsionale, ma l’evoluzione farebbe presagire dei disturbi di maltempo più invasivi rispetto a quelli che interesseranno la nostra Penisola nei giorni precedenti e che coinvolgeranno principalmente le grandi catene montuose: soprattutto nella giornata di domenica 7 agosto infatti piogge e temporali potrebbero sconfinare sulle aree di pianura. Tuttavia, in virtù di quanto scritto in apertura di paragrafo, seguiranno sicuramente aggiornamenti nei prossimi giorni in grado di confermare o ribaltare tale tendenza: vi invitiamo pertanto a seguirli sul nostro sito.

