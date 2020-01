METEO – Temperature in CALO con la PERTURBAZIONE in arrivo: l’INVERNO torna in pista, ecco quando

Il tempo si mostra in prevalenza stabile sulla nostra Penisola

Da qualche giorno a questa parte si fanno sentire nuovamente in Italia gli effetti di una nuova vasta e robusta rimonta anticiclonica che avvolge non solo la nostra Penisola, ma anche gran parte dell’Europa centro-occidentale. Ad eccezione infatti delle aree sudorientali della Spagna dove insiste in queste ore ancora una goccia fredda di origine atlantica, il tempo è stabile e asciutto non solo sul nostro Paese, ma anche sulla maggior parte del territorio europeo centro-occidentale.

Temperature sopra la media del periodo, soprattutto nei valori massimi

Questa vasta cupola anticiclonica di origine afro-azzorriana che si impone su gran parte d’Europa, oltre ad apportare condizioni meteo di generale stabilità fa salire oltre la norma la colonnina di mercurio. Nella maggior parte dei casi infatti, i valori di temperatura registrati si avvicinano più al periodo di inizio primavera anziché quello di pieno inverno, soprattutto per quanto riguarda le temperature massime. Minime che invece risultano più allineate alla media grazie al fenomeno dell’inversione termica.

Arriva una perturbazione dal pomeriggio di domani

A partire dal pomeriggio di domani venerdì 24 gennaio si inizieranno a sentire gli effetti di una perturbazione in avvicinamento dai quadranti nordoccidentali. Si tratta di una saccatura che, riassorbendo la goccia fredda responsabile di un’ondata di forte maltempo nella Spagna sud-orientale nelle passate ore, si sposterebbe successivamente verso oriente, investendo in pieno la nostra Penisola. Oltre a riportare condizioni di maltempo in Italia è atteso, come vedremo nel prossimo paragrafo, anche un bel calo delle temperature.