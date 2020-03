METEO – TEMPERATURE in forte aumento sull’ITALIA e spazio alle MANICHE CORTE nelle ore centrali della giornata, ecco le regioni più CALDE

METEO: Primavera alla riscossa in Italia

Dopo un inizio di Primavera caratterizzato da condizioni meteo piuttosto instabili con diverse ondate di maltempo in arrivo su tutte le regioni d’Italia, ecco l’Anticiclone e con esso una fase di bel tempo e temperature miti. Contesto climatico primaverile a partire dalle prossime ore con le temperature in aumento e con valori che raggiungeranno facilmente i 20°C in diverse città del Paese entro la giornata di Venerdì.

Meteo Italia: Temperature oltre i 20°c e maniche corte in città

Sole e temperature in aumento nei prossimi giorni in tutta Italia grazie alla rimonta dell’Anticiclone, Primavera avanti tutta già dalla giornata odierna con precipitazioni per lo più assenti su tutte le regioni e con le temperature gradevoli durante le ore centrali della giornata. Saranno principalmente le regioni tirreniche centro-meridionali quelle a risentirne dell’ondata di caldo con le temperature che localmente potranno raggiungere anche i 25°c.

Primavera in Italia con le temperature oltre la media

Nella giornata di domani l’Anticiclone determinerà queste previsioni: bel tempo al nord Italia fin dal mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi sulla Liguria. Si rinnovano le condizioni di bel tempo anche al pomeriggio e in serata con poche nubi. Altra giornata all’insegna del tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni al mattino e al pomeriggio, nubi innocue in nottata sulle regioni tirreniche Ampie schiarite sulle regioni peninsulari e in Sardegna, nuvolosità in transito sulla Puglia, Sicilia e Calabria. Tempo asciutto per tutta la giornata. Temperature in aumento su tutta l’Italia.