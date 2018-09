Meteo – temperature quasi invernali stamani sulle valli o pianure interne del centro Italia

Temperature piuttosto variabili in questo periodo in Italia con forti escursioni termiche tra giorno e notte e forti oscillazioni in settimana con i valori previsti adesso in sensibile aumento fino a 30 gradi in pianura Padana e pianure del centro nel fine settimana. Seguite come sempre tutte le previsioni sul nostro sito e non perdete i prossimi aggiornamenti. […]