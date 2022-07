METEO – Tempesta di VENTO e GRANDINE causa crolli e danni alle automobili nell’anconetano: almeno una sessantina di interventi dei Vigili del Fuoco

Maltempo si sposta al sud, nubifragi in atto

Il caldo intenso si è ormai allontanato dalla nostra penisola a causa di una perturbazione in discesa dal nord Europa che ha provocato temporali e crollo termico. Infiltrazioni più fresche hanno determinato la formazione di fortissimi temporali al nord Italia nelle ultime ore e in particolare al nordest dove sono stati ingenti i danni, soprattutto in Veneto e in Emilia Romagna. Aria fresca ha fatto finalmente irruzione anche in altre zone italiane, soprattutto lungo il versante Adriatico e in parte del sud dove sono in atto tuttora violenti temporali, unitamente a un deciso calo termico. Acquazzoni, grandinate e fortissime raffiche di vento stanno colpendo in queste ore Molise, Puglia e Basilicata mentre nella notte si sono abbattute tra Marche, Umbria e Abruzzo con non pochi problemi.

Forte maltempo nelle Marche: danni nell’anconetano, macchine danneggiate

Nelle scorse ore gran parte del centro ha fatto i conti con piogge intense e purtroppo anche dei danni. Forte maltempo tra la serata di ieri e la nottata odierna nelle Marche, dove si sono avuti diversi danni soprattutto nell'anconetano. Problemi in tutta la provincia anche se una delle situazioni più critiche si è registrata nella zona di Jesi. Una vera e propria tempesta di vento e grandine durata meno di mezz'ora ha provocato momenti di paura, allagamenti, alberi caduti in strada e sulle auto parcheggiate e tantissime chiamate ai vigili del fuoco. In tarda serata è scattato l'allarme all'ospedale 'Carlo Urbani' per infiltrazioni d'acqua e alla Casa di Riposo di via Gramsci, dove si sono verificati crolli, cedimenti e allagamenti all'interno. Fortunatamente immediati sono stati i soccorsi e nessuno è rimasto ferito.

Super lavoro dei Vigili del Fuoco

Super lavoro dei vigili del fuoco un po' in tutto lo Jesino ma anche in altre zone della provincia di Ancona. Sono oltre 60 gli interventi effettuati nella provincia ma la situazione in queste ore è migliorata. In zona stamattina il tempo risulta variabile ma la tendenza è verso un miglioramento. Clima gradevole per tutto il fine settimana. Vediamo adesso nella prossima pagina cosa aspettarsi nei prossimi giorni e se tornerà il caldo intenso in Italia.

Crollo termico, clima gradevole fino a inizio settimana

Nel corso delle prossime ore forti piogge e temporali colpiranno tutto il settore ionico, specialmente Puglia, Calabria e parte della Sicilia dove risulteranno anche di forte intensità. Crollo termico di almeno 10 gradi nelle regioni meridionali e in particolare nel basso versante Adriatico. Dalla giornata di domani tempo in miglioramento e clima gradevole fino ad inizio della prossima settimana. A seguire, dalla giornata di mercoledì in avanti, possibile ritorno del caldo intenso in Italia, ne riparleremo.

