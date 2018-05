Meteo / rovesci e temporali pomeridiani si alterneranno ancora con locali e momentanee schiarite del cielo.

METEO / tempo ancora instabile con rovesci e temporali pomeridiani in gran parte d’ Italia – 7 Maggio 2018 – Correnti fresche e instabili dai quadranti orientali transitano sull’Italia portando condizioni di tempo instabile e rovesci o temporali pomeridiani specie sui rilievi e pianure o valli adiacenti. Nel pomeriggio odierno i temporali sono previsti su Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Calabria mentre nella giornata di domani, Martedì 8 Maggio, le precipitazioni bagneranno anche le regioni settentrionali eccetto lungo le coste oltre che i settori interni peninsulari. Le temperature si assesteranno ancora per lo più in linea con la media del periodo. Guardate comunque qui di seguito il video con tutte le previsioni meteo per domani sull’Italia:

[…]