METEO – Tempo in MIGLIORAMENTO, ma non mancheranno ACQUAZZONI e TEMPORALI nel WEEKEND

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata sull’Europa dalla presenza di una bassa pressione, pari a 990 hPa in pieno Oceano Atlantico e di una seconda area depressionaria in transito sul centro-nord Europa; le due aree cicloniche sono intervallate da una rimonta anticiclonica sulle nazioni sud-occidentali europee. In tale contesto l’Italia farà registrare nelle prossime ore un graduale aumento barico, ma sarà ancora esposta ad infiltrazioni in quota con nuovi acquazzoni e temporali nel weekend, seppur meno frequenti e diffusi dei giorni scorsi.

Oggi fronte freddo lambisce il Triveneto, locali temporali anche sull’Appennino

Condizioni meteo in miglioramento nel corso del weekend sull’Italia, ma ancora con qualche insidia; vediamo le previsioni meteo per oggi, sabato 10 settembre 2022. La giornata odierna inizierà con tempo sostanzialmente stabile e con ampie schiarite da nord a sud, salvo qualche disturbo solo lungo le coste centro-settentrionali della Campania. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali potranno prendere forma tra le zone interne di Campania, Basilicata e Puglia, nonché lungo l’Appennino centrale e zone interne tra Lazio ed Umbria. Si tratterà comunque di fenomeni localizzati e meno intensi rispetto ai giorni scorsi. Temporali attesi anche sull’Appennino Emiliano-Romagnolo in parziale sconfinamento entro le prime ore serali verso le pianure e coste romagnole e del bolognese. Fronte freddo in transito sul centro Europa lambirà invece il Triveneto, portando acquazzoni e temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi in successiva estensione a Veneto e Friuli sino ai settori costieri. Più stabile sul resto d’Italia con ampi spazi soleggiati tra Calabria, Sicilia, Sardegna e lungo i settori tirrenici.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base delle condizioni meteo, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso la seguente allerta meteo per le prossime 24:

ORDINARIA CRITICITÀ‘ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. Domani ancora rischio temporali, vediamo nella prossima pagina le aree interessate.

Domenica con acquazzoni e locali temporali sui settori orientali del Paese

Il fronte freddo atteso tra il pomeriggio e la sera sul Triveneto, scivolerà lungo i Balcani ed il mar Adriatico tra la prossima notte e la giornata di domenica, portando qualche disturbo anche sui settori orientali dell’Italia. In particolare domani mattina acquazzoni e temporali potranno localmente interessare la Romagna e le Marche. Stabile con ampi spazi di sereno sul resto d’Italia. Nel corso del pomeriggio l’instabilità tenderà ad interessare la Dorsale Appenninica centro-meridionale, Salento, Friuli e localmente i rilievi tra l’Umbria occidentale e la Toscana. Fenomeni comunque di breve durata ed in esaurimento serale.

