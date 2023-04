Meteo – Tempo in peggioramento con piogge, nevicate e possibili temporali anche intensi nelle prossime ore, ecco dove

Tempo in peggioramento in Italia

A seguito di una breve pausa dal maltempo garantita da un timido aumento di pressione sul Mediterraneo centrale nella giornata di ieri e che ha portato peraltro schiarite anche importanti sulle regioni centro-settentrionali, le condizioni meteo risultano quest’oggi in nuovo peggioramento a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica che sembra dirigersi proprio verso la nostra Penisola.

Primi rovesci in ingresso

Fin dalle primissime ore della notte odierna (e, in qualche caso, già dalla serata di ieri) si è registrato un aumento della nuvolosità che, sull’alto versante tirrenico, ha portato qualche piovasco già a partire da questa mattina. In queste ore, tuttavia, il maltempo sta andando leggermente intensificandosi e, oltretutto, estendendosi anche su altri settori dello stivale, come vedremo anche nel prossimo paragrafo. Le temperature, in questo contesto, non subiscono mediamente variazioni rilevanti.

Tempo in ulteriore peggioramento nelle prossime ore

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo andranno ulteriormente peggiorando sulla nostra Penisola, con il maltempo che andrà ulteriormente espandendosi stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge e possibili, occasionali, temporali in particolare interesseranno Toscana, Liguria, Piemonte, Emilia, ma anche Alpi e Prealpi centro-occidentali. I fenomeni, localmente, potrebbero risultare anche intensi specie sull’alta Toscana e levante ligure, con qualche rovescio che potrà interessare anche l’alto Lazio in tarda serata. Torna anche la neve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve in arrivo a quote di montagna

Il peggioramento che sta già da ora interessando la nostra Penisola non si farà portatore di un grosso calo delle temperature, anzi. Il clima, già piuttosto fresco in precedenza, rimarrà tale anche nella giornata odierna, con nevicate comunque in arrivo a quote di montagna sull’Appennino ligure, Tosco-Emiliano e su Alpi e Prealpi. La quota neve sarà generalmente compresa tra i 1.000 e i 1.300 metri dipendentemente dai settori di riferimento. Rimane relativamente più stabile al sud e parte del centro.

