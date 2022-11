Meteo – La Protezione Civile diffonde l’allerta: maltempo residuo in arrivo in Italia, ma in via di miglioramento. I dettagli

Serata di maltempo per diverse aree del Paese

Sebbene il maltempo stia rientrando pienamente nei canoni della normalità, dopo una prima parte in cui ha portato diversi danni e disagi, le condizioni meteo appaiono e appariranno comunque perturbate nella serata odierna, con residua instabilità sui settori centrali, dove è attesa la cessazione dei fenomeni nella seconda parte della serata stessa, ma con rovesci e possibili temporali insistenti anche su Romagna, basso Veneto e zone tirreniche meridionali. Le temperature, inoltre, risultano in calo sensibile rispetto ai valori registrati appena 24 ore fa.

Maltempo anche per domani, ma residuo con condizioni in via di miglioramento

Nella giornata di domani mercoledì 23 novembre la perturbazione tenderà ad allontanarsi rapidamente dall’Italia, con rovesci e possibili temporali che nella notte colpiranno in maniera residuale, ma anche localmente intensa, il basso versante tirrenico (Calabria in primis) con qualche piovasco ancora tra Romagna e Marche. Instabilità che ad intermittenza ed in maniera sempre più isolata continuerà a coinvolgere proprio la Calabria, mentre altrove il tempo apparirà relativamente più stabile e asciutto, fatta salva qualche eccezione possibile in serata soprattutto sulla Toscana meridionale. Le temperature non subiranno mediamente variazioni rilevanti, risultando in calo nei valori minimi su diverse zone del Paese, ma allo stesso tempo in aumento in quelli massimi in altre.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie nella prima parte della giornata, su Sicilia centro-settentrionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su versante tirrenico della Calabria e Sicilia nord-ortientale, dove potranno risultare localmente diffuse; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Sicilia, Calabria e Basilicata occidentale, e su Campania meridionale, Puglia garganica, Marche, Umbria orientale, Romagna, settori tirrenici della Toscana meridionale e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in generale sensibile diminuzione sulle regioni peninsulari; massime in locale sensibile aumento su Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna. Venti: forti dai quadranti occidentali al Centro-Sud, con residui rinforzi di burrasca su Sicilia e Calabria in mattinata; localmente forti settentrionali sul Golfo di Trieste. Tendenza a generale attenuazione a partire dai settori più settentrionali. Mari: da agitati a molto agitati il Canale di Sardegna ed il Tirreno centro-meridionale; agitati il Mare di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini, fino a localmente agitati l’Adriatico e lo Ionio. Moto ondoso in graduale calo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 23 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Marche: Marc-2, Marc-4

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

