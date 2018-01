Meteo / piogge e rovesci attesi sull’Italia nelle prossime ore e nella giornata di domani, Giovedì 1 Febbraio. Torna la neve sulle Alpi e fino a quote medio-basse .

METEO / tempo instabile sull’ Italia con piogge diffuse al centro-nord, neve sulle Alpi – Tornano le correnti instabili di matrice nord-atlantica sul bacino del Mediterraneo e di conseguenza le precipitazioni sull’ Italia già dalle prossime ore e nei prossimi giorni. Saranno innanzitutto le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche quelle maggiormente interessate ai fenomeni. Sulla Liguria e sul Friuli Venezia Giulia avremo le precipitazioni più intense anche sotto forma di temporale mentre altrove i fenomeni saranno per lo più di debole intensità. Cadrà la neve sulle Alpi già dalla serata/nottata odierna con il limite delle nevicate fino a 600-800 metri di quota al nord-est, poco oltre al nord-ovest invece. Al sud Italia e medio-basso versante adriatico invece il tempo resterà più asciutto con nubi irregolari in transito. Guardate il video di seguito con tutte le previsioni meteo per domani, Giovedì 1 Febbraio:

VUOI ISCRIVERTI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE? CLICCA QUI PER VEDERE TUTTI I NUOVI VIDEO!



[…]