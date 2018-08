Meteo prossime ore: al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali intensi in Italia a partire sia dalle Alpi che dagli Appennini.

TEMPORALI e ACQUAZZONI: fenomeni intensi dal pomeriggio a partire dalle montagne – 03 agosto 2018 – Se già ieri acquazzoni e temporali pomeridiani si sono fatti sempre più diffusi e intensi sull’Italia, le condizioni meteo per le prossime ore non sono destinate a cambiare. Correnti più fresche e instabili dai quadranti nord orientali hanno infatti raggiunto in particolare i settori centro meridionali della nostra Penisola, favorendo la formazione di acquazzoni e temporali di stampo pomeridiano ad iniziare dalle montagne. Nelle prossime ore la situazione meteo sull’Italia vedrà le prime precipitazioni formarsi sull’Appennino soprattutto centro meridionale come anche sulle zone interne delle Isole Maggiori. Acquazzoni e temporali non sono esclusi neanche sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale ma i fenomeni più intensi si concentreranno al Centro Sud Italia, in particolare su Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria. Condizioni meteo più stabili sulle coste e sulle pianure prima che dalla seconda parte del pomeriggio e poi in serata le piogge possano sconfinare ancora una volta verso il medio basso Tirreno. Locali fenomeni anche sulle pianure emiliane così come sulle zone pedemontane. […]