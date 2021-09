METEO – TEMPORALI e possibili NUBIFRAGI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Rovesci in azione sull’Italia

Fin da questo pomeriggio rovesci e temporali sono in azione sulla nostra Penisola a causa dell’arretramento dell’Alta pressione di origine africana che per la prima parte di settimana aveva caratterizzato il clima italiano portando generale bel tempo e temperature tipiche del periodo di fine estate. Questi fenomeni, denominati pre-frontali in quanto anticipano il fronte di maltempo, non sono altro quindi che il preludio di un peggioramento in arrivo.

Temporali e nubifragi in arrivo per domani

Il passaggio di un cavo perturbato di natura atlantica porterà un peggioramento delle condizioni meteo fin dalle prime ore della notte di domani giovedì 16 settembre, con piogge e temporali su buona parte del centro-nord (ad esclusione temporanea di Lazio e Abruzzo) e possibili nubifragi che potranno interessare alcune aree dell’alto versante tirrenico (scopri quali). Sul resto d’Italia il tempo risulterà relativamente migliore seppur comunque perlopiù nuvoloso.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale e alta Toscana, con quantitativi cumulati molto elevati; diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Toscana e su Appennino emiliano e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto occidentale e centro-settentrionale e pianura emiliana occidentale, in estensione dalla serata ai settori occidentali dell’Umbria, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Veneto e pianura emiliana e su Liguria di Ponente, Piemonte, Valle d’Aosta e Appennino marchigiano, in estensione serale al resto dell’Umbria e alto Lazio, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui citati settori di Umbria e Lazio. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: localmente elevate su zone interne di Puglia e Basilicata orientale, zone vallive interne della Calabria settentrionale, zone pianeggianti della Sicilia orientale e sulla Sardegna meridionale. Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sull’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, in estensione al resto dell’Appennino centrale e, dalla serata, a quello Campano; localmente forti sud-orientali sui settori costieri del Lazio settentrionale. Mari: tendenti a molto mossi il Mar Ligure ed il Tirreno meridionale settore ovest. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

