METEO Temporali – ecco le regioni d’ Italia interessate in questo momento

Temporali di calore in sviluppo in queste ore sui settori interni italiani, si segnalano anche locali grandinate.

Temporali METEO – ecco le regioni d’ Italia interessate in questo momento – 2 Agosto 2018 – Temporali di calore in queste ore sul Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e isole maggiori. L’ anticiclone nord-africano causa condizioni di caldo intenso in Italia e tempo in prevalenza stabile, tuttavia troviamo condizioni favorevoli per i temporali convettivi sui settori interni sia nella giornata odierna che in quella di domani. Durante queste situazioni sinottiche può avviene il sollevamento di importanti masse di aria più calde dal suolo verso l’ alto, con il sollevamento l’ aria si raffredda e il vapore acqueo in essa contenuto condensa producendo nubi convettive dalle quali si possono generare rapidamente i temporali. Durante le prossime ore serali la situazione potrebbe andare stabilizzandosi ma attenzioni a nuovi temporali pomeridiani attesi nel pomeriggio di domani. […]