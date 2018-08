MALTEMPO al SUD Italia con temporali e rischio nubifragi sulle Isole Maggiori, previsioni meteo nel dettaglio.

METEO / Temporali nelle prossime ore anche intensi, rischio nubifragi e grandine su Sicilia e Sardegna, 5 agosto 2018 – Le correnti più fresche in quota dai quadranti orientali porteranno ancora condizioni meteo instabili oggi in Italia, specie al Sud. Maltempo su Sicilia e Sardegna nelle prossime ore con temporali localmente anche a carattere di nubifragio e rischio di grandine piuttosto elevato. Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, da segnalare solo locali temporali sui settori sud-orientali della Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino, fenomeni più intensi sui settori centro-meridionali ed in particolare Puglia e Calabria. Ma saranno le Isole Maggiori quest’oggi a vedere lo sviluppo dei temporali più intensi ed soprattutto zone interne della Sicilia e Sardegna sud-occidentale. Precipitazioni poi in esaurimento dalla serata. Quali previsioni meteo invece per domani? Ancora temporali? […]