Appennino centro-meridionale, Alpi Apuane e Gennargentu le zone maggiormente colpite nelle prossime ore dai temporali, attenzione anche alla grandine.

Meteo Temporali, situazione live e prossime ore in Italia – 8 Maggio 2018 – Giornate contraddistinte dai temporali e dalle grandinate in Italia con i fenomeni convettivi più intensi al pomeriggio e diffusi su molti settori della nostra penisola, isole comprese. Il tutto viene generato dalla presenza di masse di aria più fredda in quota le quali vanno in contrasto con quelle più miti tipiche dell’ area mediterranea e generano nubi convettive ad iniziare già dalla tarda mattinata. Nella giornata di ieri i fenomeni più intensi si sono registrati in Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata con i temporali di forte intensità sul Potentino, Aquilano, Viterbese, Senese, Torinese e Novarese. Nella giornata odierna la situazione sinottica è speculare con i temporali in formazione sulla dorsale appenninica e in rapido spostamento verso ovest con maggiore interessamento delle regioni tirreniche peninsulari oltre che Abruzzo, Molise e Basilicata. Temporali pomeridiani e locali grandinate non solo sulla terra ferma ma anche in Sardegna, specie sul Gennargentu e settori interni settentrionali. […]