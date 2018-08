Temporali in rapido sviluppo nelle prossime ore sull’ Italia, ecco il dettaglio delle aree più a rischio.

Meteo – temporali tipicamente estivi in arrivo nelle prossime ore, ecco le regioni d’ Italia più a rischio – 7 Agosto 2018 – Bel tempo al mattino in Italia, instabilità convettiva in rapido sviluppo al pomeriggio sui settori interni. Questo sarà il tema principale della giornata odierna con le condizioni meteo più dinamiche sulle Alpi, Appennino e rilievi interni peninsulari e insulari con locali interessamenti della costa sulla Sicilia, Sardegna e Calabria. In particolar modo tra il pomeriggio e la serata i temporali potrebbero colpire alcune regioni d’ Italia: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Sicilia e in serata anche Piemonte e Lombardia. Grandinate non escluse durante la fase più intensa del temporale estivo e locali raffiche di vento specialmente al centro Italia e sulla Sardegna. […]