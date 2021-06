METEO – TEMPORALI tornano a flagellare l’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, su tutti i settori alpini, su tutti i settori interni appenninici e tirrenici peninsulari, su Calabria, Sicilia centro-orientale e zone interne della Sardegna, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie sulle Alpi del Triveneto e sulla Sicilia orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento al Centro-Sud. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Dopo una mattinata all'insegna della prevalente o generale stabilità, nel pomeriggio di domani giovedì 10 giugno tornerà ad esplodere l'instabilità nel nostro Paese, con lo sviluppo di temporali termoconvettivi che interesseranno prevalentemente le zone interne dell' Italia , da nord a sud, Isole Maggiori comprese. Occasionalmente i temporali potranno essere particolarmente intensi e accompagnati persino da fenomeni grandinigeni. Miglioramento atteso in serata con possibile isolata e residua instabilità al nord.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 10 giugno 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Interessati dunque dall’allerta i seguenti capoluoghi: Catania, Messina, Enna, Ragusa, Siracusa.