METEO – Terza decade di MAGGIO con uno stop alla STABILITA’ ed il ritorno delle PIOGGE, la TENDENZA

Condizioni meteo attuali

Buona domenica amici del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota le presenza di velature sulle regioni settentrionali e maggiori addensamenti su Liguria e settori Tirrenici centrali. La situazione sinottica evidenzia un campo d’alta pressione di matrice sub-tropicale che dispensa tempo stabile sull’Italia e su parte del continente europeo. Non mancheranno in questo frangente isolati temporali sulle zone alpine, ma senza particolari fenomeni associati. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di quest’oggi.

Previsioni meteo per oggi

Meteo – Queste le previsioni meteo per la giornata odierna: AL NORD: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti lungo la Liguria. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi con acquazzoni e temporali, nessuna variazione altrove. In serata residue piogge sui settori alpini, sereno o poco nuvoloso altrove e nuvolosità bassa sulla Liguria. AL CENTRO:Stabilità diffusa al mattino con cieli pienamente soleggiati. Nel corso delle ore pomeridiane non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni e qualche nube in Appennino. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in arrivo sulle coste tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli sereni su tutti i settori, qualche addensamento sulle coste di Campania e Calabria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento nelle zone interne ma senza fenomeni associati salvo isolati fenomeni sui rilievi della Calabria, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A SEGUIRE LE PREVISIONI SUL NOSTRO SITO INTERNET.

Tendenza meteo per la prossima settimana

Per la prossima settimana i principali modelli matematici mostrano l’affondo di una saccatura instabile che potrebbe coinvolgere anche la nostra penisola. Anche per il modello europeo questa fase potrebbe coincidere con il ritorno delle piogge sul nostro bacino: nella seconda parte della settimana, un campo d’alta pressione potrebbe innalzarsi raggiungendo l’Islanda. In questo frangente potrebbe convergere aria più instabile da est che potrebbe raggiungere anche l’italia negli ultimi giorni del mese. Di seguito vediamo la tendenza per il mese di giugno.

Tendenza meteo per il mese di giugno

Il mese di maggio sta regalando temperature più consone alla stagione estiva, con molti giorni di anticipo: anche il mese di giugno potrebbe risultare piuttosto caldo, come evidenziano i centri di calcolo internazionali; i centri di GFS e NASA ipotizzano un mese con temperature appena al di sopra delle medie del periodo (con valori compresi tra 0,5°C e 1°C); più “estremi” ECMWF, NMME e NCAR con valori ben al di sopra delle medie del periodo sul suolo italiano. Piogge in media o al di sotto delle medie: in particolar modo il centro europeo vede una siccità piuttosto marcata specie sulle regioni del centro-nord della penisola.

