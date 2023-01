Meteo Torino – Al via un periodo stabile per l’arrivo dell’alta pressione; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. Il Mediterraneo centro-meridionale è ancora interessato da una ciclogenesi a carattere freddo, responsabile di condizioni meteo ancora a tratti instabili, mentre sull’Europa occidentale è in espansione un campo altopressorio in estensione al nord Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Weekend al via con residui disturbi sul basso Piemonte, stabile su Torino

Ultimo weekend del mese di gennaio al via con tempo in miglioramento sul Piemonte. Alta pressione oceanica in espansione sull’Europa occidentale, determinerà un aumento del campo barico anche sul nord Italia, dove sono attesi valori pressori al suolo fino a 1020 hPa. Giornata odierna al via con residui disturbi sul basso Piemonte, con nubi e deboli fenomeni nel cuneese, nevosi al di sopra dei 600-700 metri. Tempo stabile con ampie schiarite su Torino, specie nella seconda parte di giornata. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature comprese tra gli 0°C della notte ed i +8/+9°C delle ore diurne.

Domenica stabile con cieli sereni su Torino

Meteo Torino – Alta pressione in rinforzo con valori barici al suolo fino a 1025 hPa. Attesa una giornata di domenica stabile sul Piemonte con cieli sereni o poco su Torino. Temperature con poche variazioni e comprese tra i -1°C della notte, con valori fino ai -3°C nelle aree periferiche, ed i +8°C del pomeriggio. Prossima settimana anticiclonica, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Pausa anticiclonica prolungata al nord?

Al momento è ancora incerta la tendenza meteo per il lungo termine, ma l’alta pressione potrebbe insistere sull’Europa occidentale per gran parte della prossima settimana. Le temperature torneranno a salire di qualche grado, portandosi sul Piemonte al di sopra delle medie del periodo, poi da metà settimana correnti fredde potrebbero raggiungere nuovamente l’Italia, portando un deciso calo termico su Torino, ma con tempo asciutto. Rimanete aggiornati!





