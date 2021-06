METEO TORINO – Arriva l’ANTICICLONE, tanto SOLE e CALDO ESTIVO; ecco le previsioni

Tempo stabile su Torino

Meteo Torino – Ben ritrovati e buon weekend dal Centro Meteo Italiano a tutti i lettori piemontesi! La fase instabile che ha caratterizzato questa prima parte del mese di giugno è ormai alle spalle. Da ovest avanza un vasto campo anticiclonico, responsabile già dalla giornata odierna di condizioni meteo decisamente stabili su gran parte del nord Italia, quindi anche nel Piemonte. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico su Torino nel corso del weekend e durante la prossima settimana.

Weekend estivo su Torino

Meteo Torino – Il campo barico è in deciso aumento a tutte le quote sul nordovest Italia, con valori pressori al suolo fino a 1021/1022 hPa sul Piemonte; di conseguenza il tempo volge verso una generale stabilità, con gli unici disturbi a ciclo diurno confinati ai settori alpini. Su Torino, quindi, si preannuncia un fine settimana dal sapore estivo, con tanto sole e temperature massime che si porteranno fino ai +32/+33°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

L’Estate in affermazione nei prossimi giorni

Meteo Torino – L’Estate prova a fare la voce grossa e si prenderà il palcoscenico da protagonista nel corso dei prossimi giorni. L’anticiclone delle Azzorre è in decisa espansione dalla Penisola Iberica sin verso l’est Europa, aiutato anche da un parziale contributo subtropicale sul Mediterraneo occidentale. Su Torino è quindi in arrivo una seconda parte del mese di giugno decisamente più stabile e calda, con tanto sole e temperature al di sopra delle medie del periodo. Non è escluso il ritorno dell’instabilità nell’ultima settimana del mese di giugno, per un possibile indebolimento oltralpe dell’anticiclone.

