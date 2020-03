METEO TORINO – Colpo di scena dal prossimo weekend con probabile NEVE al nord Italia, i dettagli

Meteo Italia: Inverno all’arrembaggio

Nonostante siamo entrati nella stagione della Primavera, in Italia troviamo maltempo e per di più con temperature tipicamente invernali. Abbiamo ribadito più volte che con la fine della stagione invernale il Vortice Polare subisce un fisiologico rallentamento e di conseguenza la grande masse di aria fredda in prossimità del Polo derivante dalla stagione invernale vengono dissipata verso le latitudini inferiori. Anche a Torino si avvertiranno gli effetti di questo meccanismo con nevicate probabili nei prossimi giorni. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione meteo in Italia

Quello che sta succedendo in Europa è frutto del fisiologico rallentamento del Vortice Polare con scenari meteo invernali su diversi paesi e anche in Italia dove le temperature sono crollate. Un inizio di primavera caratterizzato dal gelo e dalla neve, oltre che dal maltempo con nubifragi che hanno imperversato nelle ultime ore sulla Sicilia e sulla Calabria. In questo momento il maltempo sta risalendo lo stivale e con esso arrivano precipitazioni nevose in Emilia Romagna localmente fino in pianura, possibili fiocchi anche in Piemonte a quote collinari tra Cuneo e Torino.

Previsioni meteo in Italia

Esaurimento delle precipitazioni sulle regioni settentrionali entro la giornata di domani e condizioni meteo più stabili per gran parte del weekend, attenzione poi ad un nuovo impulso di maltempo in arrivo stando alle ultime conferme da parte dei modelli durante la seconda parte della giornata di Domenica con neve in rapido calo dalle Alpi alle Prealpi e quote pianeggianti durante la giornata di Lunedì. A seguire maltempo verso il centro Italia e clima tipicamente invernale al nord.