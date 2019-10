METEO TORINO – Dov’è finito l’AUTUNNO con le piogge, il vento e perché no anche la neve? Scopriamolo insieme

Ottobrata da manuale in tutta Italia nel prossimo weekend

Salvo per la giornata di oggi dove troviamo già qualche nube in transito in Italia, da domani e per i prossimi giorni le condizioni meteo risulteranno stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Oltretutto avremo anche un clima molto mite nelle ore centrali della giornata con valori di temperatura oltre i 20 gradi anche a Torino.

Previsioni meteo domani in Italia

Quella di domani sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo e dal clima mite, specie in montagna e lungo le coste. Cieli sereni ovunque al nord eccetto foschie e nubi basse in pianura Padana, in rapido dissolvimento durante le ore centrali della giornata. Cieli sereni anche al centro Italia fin dal primo mattino eccetto innocui addensamenti nuvolosi lungo le coste adriatiche. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni meteo stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Stessa cosa anche al sud Italia con cieli sereni al mattino eccetto sulla Puglia dove troveremo delle innocue nubi irregolari. Sole prevalente anche al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi, bel tempo anche in serata e in nottata con precipitazioni assenti sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari. Temperature stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo Torino

Nella giornata odierna qualche acquazzone ancora probabile sui settori jonici di Calabria e Sicilia, asciutto invece sul resto dell’Italia. Per quanto riguarda la città di Torino, le condizioni meteo sono rimaste stabili e non si prevedono precipitazioni in arrivo. I cieli saranno poco o irregolarmente nuvolosi, le temperature comprese tra +14°C e +22°C, la ventilazione debole o moderati di direzione nord-occidentale.