METEO TORINO – Fase stabile con TEMPERATURE in AUMENTO, i dettagli

METEO TORINO CON TEMPO STABILE

Meteo Torino – Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo decisamente stabili su Torino, grazie alla presenza di un campo anticiclonico ben saldo sull’Italia. I cieli attualmente si presentano mediamente soleggiati in città, con qualche nube in arrivo dal pomeriggio-sera ma senza fenomeni associati. Temperature che dopo una mattinata rigida, valori notturni scesi attorno lo zero, risultano attualmente ancora particolarmente frizzanti, con la temperatura in città che si aggira intorno ai +6/+7°C; massima attesa nelle prossime ore attorno ai +10°C.

FOEHN IN ARRIVO, TEMPERATURE IN FORTE AUMENTO

Con l’inizio della settimana le condizioni meteo si manterranno stabili su Torino, complice alla persistenza di un campo altopressorio ed a una circolazione tesa dai quadranti occidentali, mantenendo la città riparata da insidie instabili.

Flusso occidentale in rinforzo, quindi, determinerà l’ingresso su Torino del foehn, correnti d’aria secche e calde in discesa dall’Arco Alpino, determinando cieli tersi ma anche un deciso aumento termico. Non sono esclusi valori massimi prossimi ai +20°C nella giornata di Martedì, per un mese di Febbraio fin qui decisamente anomalo per il capoluogo piemontese.

OGGI BEL TEMPO SUL RESTO DELLA PENISOLA, MA NUBI IN AUMENTO

La giornata odierna si presenta mediamente stabile anche sul resto della Penisola, seppur con nuvolosità in aumento su Liguria, Sardegna e settori tirrenici. Seconda parte di giornata che vedrà condizioni meteo mediamente immutate, salvo un ispessimento della nuvolosità sulla Liguria, responsabile di deboli piogge o pioviggini in arrivo entro la fine del giorno. Dalla sera-notte deboli fenomeni in estensione anche a Toscana, Lazio ed Umbria. Domani piogge in Liguria e localmente sui settori tirrenici; neve sui settori alpini di confine.