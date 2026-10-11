Meteo Torino – Fase stabile ed assenza di piogge nei prossimi giorni; le previsioni

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata da un aumento del campo barico con alta pressione attesa in affermazione per la prossima settimana. Autunno che si prenderà una pausa con tempo stabile atteso nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata di domenica al via con una mattinata stabile su Torino, ma con qualche addensamento di passaggio. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio si manterrà stabile, ma con addensamenti sparsi su tutto il Piemonte. Tornano i cieli sereni ovunque dalla sera con cieli stellati nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Le temperature saranno comprese tra i +11/+12°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.
Meteo Torino domani, lunedì 12 ottobre
Giornata di lunedì al via con una mattinata stabile su Torino, ma con addensamenti di tipo basso. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio si manterrà stabile con maggiori schiarite su Torino, poi atteso il ritorno di innocui addensamenti dalla sera. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +13/+14°C di minima ed i +21/+22°C di massima.
Fase stabile almeno sino a metà della prossima settimana
Stabilità che si rinnoverà sino alla giornata di venerdì 16 ottobre per una nuova espansione dell’alta pressione sull’Europa occidentale. A seguire non è escluso un peggioramento del tempo per un calo della pressione, ma da confermare.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.