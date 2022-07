METEO TORINO – Fase STABILE sul Piemonte con CALDO in aumento; le previsioni

Weekend stabile e gradevole sull’Italia

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo il passaggio del fronte freddo, le condizioni meteo hanno subito un rapido miglioramento sull’Italia. Residui disturbi potranno occasionalmente attardarsi sui settori interni del sud Italia, mentre il sole prevarrà su gran parte del centro-nord. Temperature in aumento, ma senza eccessi fino a giovedì, poi attesa un’intensa ondata di caldo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo Torino stabile nel weekend, qualche disturbo sulle Alpi

Meteo Torino – L’anticiclone delle Azzorre tende ad estendersi sull’Europa occidentale, coinvolgendo in parte anche l’Italia. Il weekend risulterà mediamente stabile anche sul Piemonte, con tanto sole su Torino. Qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma nel corso del pomeriggio tra cuneese, Alpi Marittime ed Alpi Cozie, dove non si escludono brevi acquazzoni o temporali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO! Caldo estivo con valori massimi attesi attorno ai +31/+32°C.

Prossima settimana in compagnia dell’alta pressione, caldo intenso dal 15 luglio

L’anticiclone garantirà una nuova fase stabile sul Piemonte, per un prosieguo di luglio decisamente estivo. La prossima settimana vedrà quindi poche variazioni dal punto di vista meteorologico con tempo asciutto e qualche nube di passaggio sul Piemonte. La seconda parte della settimana vedrà un contributo subtropicale, con masse d’aria molto calde in arrivo dal nord Africa, dando il via ad una nuova intensa ondata di caldo anche su Torino.

Temperature superiori alle medie del periodo, caldo intenso per il prossimo weekend

Meteo Torino – Le temperature risulteranno estive sul capoluogo piemontese, con caldo intenso nella seconda parte della settimana. I valori massimi raggiungeranno tra oggi e domani i +31/+32°C sul capoluogo piemontese, scendendo lievemente lunedì per poi subire un deciso rialzo fino a superare abbondantemente i +35°C entro il prossimo weekend. I valori notturni, invece, non subiranno particolari variazioni, mantenendosi attorno ai +20/+21°C.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Torino estivo, ma con qualche disturbo tra oggi e domani sulle Alpi; anticiclone africano in nuova espansione la prossima settimana, con caldo intenso entro il prossimo weekend.