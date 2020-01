METEO TORINO – Flussi UMIDI in transito provocano nuvolosità IRREGOLARE, ecco le previsioni dei prossimi giorni

Anticiclone fin ora dominante in questo Gennaio L’Alta pressione di origine azzorriana è stata il tratto distintivo di questa prima parte del mese di gennaio, che togliendo una breve pausa fredda in concomitanza della festività dell’Epifania, in un contesto comunque anticiclonico, ha caratterizzato queste prime due settimane del nuovo anno nella stragrande maggioranza delle città italiane. Nonostante ciò, le temperature che si sono riscontrate, si aggirano attorno alla media del periodo o lievemente al di sopra. Stesse condizioni di stabilità le ritroviamo anche a Torino, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Note di maltempo in giro per l’Italia di tanto in tanto Non è comunque mancato nel corso degli ultimi giorni qualche segnale di cedimento della struttura anticiclonico che riveste quasi interamente la nostra Penisola. Infatti, se nei passati giorni dell’instabilità ha coinvolto le aree joniche italiane a causa di una goccia fredda di origine atlantica sita sul basso Mediterraneo, nella giornata odierna qualche nota di maltempo la si riscontra sulla Liguria, con fenomeni occasionali e di debole intensità, come gli accumuli che ne scaturiranno. Previsioni meteo Torino oggi La giornata odierna di Torino è passata all’insegna della stabilità con tempo asciutto e sole prevalente, malgrado il transito di qualche nube irregolare a disturbare i cieli torinesi, che sono risultati poco o parzialmente nuvolosi per tutt’oggi. Tali condizioni continueranno ad interessare il capoluogo piemontese fino ad almeno il termine della serata odierna. Gli estremi termici giornalieri inoltre misurano oggi circa +1°C di minima a cui è seguita una massima intorno ai +8°C.

Domani stabile con qualche annuvolamento Per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì 15 gennaio non si prevedono particolari variazioni sul fronte meteorologico a Torino, con i cieli che si presenteranno fin dalla mattina poco o parzialmente nuvolosi e tali rimarranno fino ad almeno il termine della serata, con condizioni meteo dunque di stabilità. Nessuna novità in vista anche sul fronte termico, con le temperature che si stabilizzeranno sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni.

Giovedì ancora nubi irregolari Per quanto riguarda la giornata di giovedì 16 gennaio si prevede una giornata molto simile alle due che l’avranno preceduta a Torino: i flussi umidi continueranno a causare il transito di qualche nube irregolare con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, ma condizioni meteo che rimarranno comunque stabili. Qualche schiarita attesa in serata. Temperature che oscilleranno fisiologicamente attorno ai valori odierni.