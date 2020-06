METEO TORINO – Forte MALTEMPO in arrivo con possibili TEMPORALI, ecco le previsioni

Bel tempo generale in tutta Italia salvo locali eccezioni

Sono ancora piuttosto evidenti gli effetti di una rimonta anticiclonica di matrice afroazzorriana sulla nostra Penisola, che oltre ad apportare caldo tipicamente estivo su buona parte del territorio nazionale, porta anche condizioni di prevalente stabilità. Nel corso di questo pomeriggio in particolare troviamo locali acquazzoni che si abbattono nelle zone interne della Calabria e della Sicilia sudorientale, mentre qualche pioggia localizzata è possibile ritrovarla anche sulle Alpi marittime. Qualche acquazzone anche in alcune zone dell’Appennino Tosco-Emiliano. Sul resto del Paese prevale il bel tempo con cieli soleggiati o poco nuvolosi, con maggiori addensamenti lungo la dorsale appenninica. Anche a Torino resiste la stabilità al momento, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Dopo una prima parte di giornata trascorsa all’insegna dei cieli pressoché sereni sulla città di Torino, nel corso di questo pomeriggio i primi annuvolamenti avanzano e marchiano i cieli torinesi, in un contesto di tempo che rimane però stabile e asciutto. Tali condizioni meteo si rinnoveranno e si protrarranno sul capoluogo piemontese anche nel corso della serata ormai subentrata, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Tutto questo si inserisce all’interno di un contesto climatico nettamente estivo, con temperature oltre la media del periodo: le minime si attestano infatti intorno ai +20°C, mentre le massime superano anche i +31°C.

Peggiora con l’arrivo di piogge e possibili temporali nella seconda metà di domani

Le condizioni meteo rimarranno ancora stabili su Torino anche per la prima metà della giornata di domani giovedì 25 giugno, nonostante un progressivo annuvolamento. Dopodiché tra il pomeriggio e la serata il tempo tenderà a peggiorare sul capoluogo piemontese con l’arrivo delle piogge e dei possibili temporali a tratti anche intensi, con calo sensibile delle temperature. Questo a causa dell’intrusione di correnti più umide e instabili in arrivo dalle latitudini più settentrionali. Le temperature subiranno un calo nei valori massimi, mentre quelli minimi tenderanno a stabilizzarsi pressapoco sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.