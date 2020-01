METEO TORINO – In arrivo un FLUSSO UMIDO con nuvolosità in aumento, ecco le previsioni dei prossimi giorni

Cieli in prevalenza soleggiati in tutto il Paese, qualche nebbia in Pianura Padana Come da diversi giorni a questa parte in Italia si gode di condizioni meteo generalmente stabili con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi sulla nostra Penisola. Questo grazie all’azione di un vasto promontorio anticiclonico di origine azzorriana che si estende dalle omonime Isole fino ad interessare gran parte dell’Europa centro-occidentale. Oltre ad apportare stabilità sul nostro Paese, essa ha anche provocato qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana, in graduale dissolvimento durante la mattinata stessa. La stabilità è il tratto caratteristico anche della città di Torino da ormai molti giorni a questa parte, come vedremo.

Domani qualche pioggia in arrivo sull'alto Tirreno per un flusso umido in ingresso Nella giornata di domani venerdì 3 gennaio un flusso umido proveniente dai quadranti nordoccidentali si insinuerà sotto la cupola anticiclonica, provocando un aumento generale della nuvolosità sul Mediterraneo centrale e anche sul versante occidentale italiano. Esso apporterà persino qualche pioggia lungo la sponda tirrenica settentrionale, precisamente nelle aree di confine tra la Liguria e la Toscana, con fenomeni generalmente deboli e occasionali e accumuli altrettanto deboli. Previsioni meteo Torino oggi Oggi è trascorsa l'ennesima giornata di evidente stabilità sulla città di Torino, con condizioni meteo ancora una volta stabili e tempo asciutto. I cieli si sono rivelati fin dal mattino sereni o al più col passaggio di qualche innocua nube transitoria. Un flusso umido in ingresso dai quadranti nordoccidentali causerà un aumento della copertura nuvolosa già a partire dalla serata odierna. Gli estremi termici giornalieri segnano oggi +1°C di minima a cui è seguita una massima di circa +10°C.

Domani flusso umido in arrivo, con cieli poco o parzialmente nuvolosi Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 3 gennaio continueranno a sentirsi gli effetti che già a partire da questa sera, come scritto nel precedente paragrafo, apporteranno al suolo dei flussi umidi in ingresso dai quadranti nordoccidentali sul Mediterraneo centrale, con cieli che a Torino si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi in mattinata e che nel corso della serata tenderanno comunque a migliorare. Temperature minime in aumento, dato che l’inversione termica verrà ostacolata dall’arrivo delle nubi.

Sabato nuove schiarite, temperature stabili o in leggero calo per le minime Per quanto riguarda invece la giornata di sabato 4 gennaio si esauriranno già gli effetti del flusso umido in ingresso che a quel punto si sposteranno verso aree più meridionali. A Torino tornerà a splendere il sole in un contesto di cieli completamente sgombri o al più disturbati dal passaggio veloce e innocuo di qualche nube. Temperature tendenzialmente stabili o in lieve diminuzione nei valori minimi.