METEO TORINO – La STABILITA’ ha le ore contate, PIOGGE già alle porte della città, ecco le previsioni

Prima parte di giornata stabile, peggiora la seconda

La prima parte della giornata odierna seppur piuttosto nuvolosa è comunque risultata stabile sulla nostra Penisola, con la nuvolosità irregolare che ha transitato soprattutto lungo le regioni centro-settentrionali per gli effetti di un flusso umido portato da una saccatura ormai destinata ad interessare l’Italia nelle prossime ore e proveniente dai quadranti occidentali. E’ proprio grazie a questo flusso umido infatti, che nelle prossime ore il maltempo potrà tornare ad interessare la nostra Penisola, in particolare le regioni centrali e alcune zone del settore italiano nordoccidentale, in particolare quello alpino del settore marittimo, ma non si escludono pioviggini comunque in Liguria e Piemonte. A Torino al momento resistono quasi eroicamente le condizioni meteo di stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna di Torino, nonostante sia stata piuttosto nuvolosa, con fasi soleggiate pressoché nulle, è comunque risultata stabile, con assenza di fenomeni. Tuttavia nelle prossime ore saranno maggiormente influenti quelle correnti più fresche e instabili portate dalla saccatura di origine atlantica che sono ormai in procinto di interessare la nostra Penisola nelle prossime ore. Esse porteranno qualche prima pioviggine anche sul capoluogo piemontese con accumuli comunque piuttosto scarsi. Le temperature piuttosto miti ed elevate per il periodo, si attestano intorno ai +13°C di minima a cui è seguita una massima di circa +19°C.

Giornata di maltempo quella di domani

La giornata di domani lunedì 20 aprile in corrispondenza dunque dell’inizio della nuova settimana, partirà con il maltempo sulla città di Torino, con le piogge che ad intermittenza interesseranno il capoluogo piemontese a partire già dalle prime ore della notte. Esse potranno interessare il resto della giornata torinese, regalando ai suoi abitanti una giornata uggiosa e degna del periodo autunnale. Tuttavia anche in questo caso gli accumuli non dovrebbero misurare valori così alti, grazie ai fenomeni che comunque saranno deboli o al più moderati. Si prevede un crollo delle temperature massime per domani, mentre il calo sarà più contenuto nei valori minimi.