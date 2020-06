METEO TORINO – MALTEMPO con PIOGGE o TEMPORALI entro sera, ecco le previsioni nei minimi dettagli

Meteo Torino: peggiora il tempo

Durante la giornata odierna i temporali in formazione sui settori alpini saranno in grado di interessare anche le pianure adiacenti e la città di Torino durante la serata. Sono attese pertanto condizioni meteo instabili sul capoluogo piemontese con acquazzoni in arrivo tra il tardo pomeriggio e la nottata. Cieli irregolarmente nuvolosi in queste prime ore del mattino, segnale di un peggioramento meteo. Nelle prossime ore gran parte del nord Italia dovrà fare i conti con il maltempo a tratti anche intenso con possibili nubifragi specie in serata su Alpi, prealpi e alte pianure di confine tra Piemonte e Lombardia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: tra temporali e caldo estivo

Sulla città di Torino ora le condizioni meteo sono ancora stabili ma tenderanno verso un marcato peggioramento. Non solo a Torino ma anche nelle altre città adiacenti l’arco alpino potrebbero tornare le piogge o i temporali mentre sul resto dell’Italia avremo ancora bel tempo con clima tipicamente estivo. Temperature fino e oltre i 33°c in gran parte del centro e del sud Italia e precipitazioni assenti o circoscritte per lo più sui settori appenninici. Situazione meteo speculare per la giornata di domani come vedremo più avanti ma con i temporali contenuti sui rilievi.

Previsioni meteo per la giornata di Venerdì 26 Giugno

Variabilità asciutta al mattino sulla Liguria e Triveneto, temporali in rapida formazione al pomeriggio sulle Alpi, in attenuazione in nottata. Ennesima giornata all’insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree Appenniniche di Marche e Abruzzo. Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite salvo qualche temporale sui rilievi del Molise e Campania. Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.