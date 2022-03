METEO TORINO – NUBI e SCHIARITE nel weekend, ma senza fenomeni sul capoluogo; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! La Primavera è iniziata sull’Italia con l’ingresso di fredde correnti dall’est Europa, determinando una fase decisamente invernale. Tuttavia, i fenomeni sono ancora una volta relegati ai settori orientali e meridionali del Paese, rinnovando condizioni meteo asciutte sul Piemonte. Nel corso dei prossimi giorni farà ancora freddo su tutto il Paese, poi non è escluso l’arrivo di un peggioramento per il prossimo weekend. Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni nel dettaglio.

Weekend con nubi sul Piemonte e qualche fenomeno sulle Alpi

Nonostante il campo barico sia alto e livellato attorno ai 1020 hPa, i cieli sul Piemonte risultano grigi in questo avvio di weekend. Fredde correnti orientali hanno infatti addossato nubi medie stratificate sul Piemonte, con qualche debole fenomeni che potrà interessare i settori alpini; qualche fiocco di neve potrà scendere a partire dai 600-800 metri, in calo dalla notte fino ai 400 metri. Nubi anche su Torino sia nella giornata odierna che in quella di domenica, seppur con qualche schiarita in più, ma senza fenomeni associati. Temperature oggi che su Torino saranno comprese tra i +5°C del mattino ed i +9°C del pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Settimana con tempo stabile fino a venerdì, poi possibile peggioramento

Il mese di marzo proseguirà su Torino ed il Piemonte con tempo diffusamente stabile, grazie alla presenza dell’alta pressione, anche se con flusso freddo orientale. La nuova settimana si aprirà su Torino ed il Piemonte con cieli prevalentemente soleggiati e clima rigido al mattino con estese gelate. Tra martedì e mercoledì tornerà qualche nube sul Piemonte, ma senza fenomeni associati; nel corso del prossimo weekend non è escluso un peggioramento del tempo per l’ingresso di correnti umide atlantiche, ma da confermare.