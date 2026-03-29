Meteo Torino – Nubi in transito con qualche nevicata sulle Alpi, poi atteso periodo più stabile; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da una residua circolazione nord-orientale, ma con pressione in progressivo aumento da ovest sull’Italia con meteo più stabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo Torino domenica 29 marzo

Attesa una mattinata di domenica con molte nubi sul Piemonte a cui potranno essere associati deboli fenomeni sulle Alpi, nevosi mediamente dai 1000-1200 metri; asciutto su Torino. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con nubi in transito, ma con tempo asciutto. Maggiori schiarite su Torino dalla sera. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +10/+11°C di minima ed i +16/+17°C di massima.

Meteo Torino lunedì 30 marzo

Pressione che tornerà ad aumentare ad avvio di settimana sul Piemonte con stabilità diffusa nella mattinata di lunedì quando il sole sarà prevalente su Torino. Bel tempo atteso anche durante le ore pomeridiane e serali, salvo qualche innocua quanto sottile velatura di passaggio. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime e comprese tra +5/+6°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Avvio di settimana nuovo impulso freddo

Nuova saccatura polare in discesa sull’Europa e Mediterraneo centrale. Tra martedì e mercoledì atteso il passaggio di qualche addensamento sul Piemonte per la discesa di un nuovo impulso freddo e conseguente calo termico su Torino, ma con assenza di fenomeni. Stabilità che potrebbe proseguire sino alle festività pasquali, ma da confermare.

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