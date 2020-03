METEO TORINO – NUBI MINACCIOSE ora in graduale miglioramento, ecco le previsioni dei prossimi giorni

Oggi il maltempo interessa buona parte del centro-nord

L’azione di una saccatura di origine artico continentale in discesa verso la nostra Penisola, ha già interessato nella giornata odierna molte aree delle regioni settentrionali, con nevicate al di sopra dei 300/400 metri. Nel corso del pomeriggio e della serata il suo spostamento verso sud determina un’ondata di maltempo che interesserà entro sera buona parte delle regioni centrali, tra cui Lazio e Marche meridionali e l’Abruzzo, con nevicate che per ora interessano esclusivamente l’Appennino e che nelle prossime ore si abbasseranno di quota fin sui 500/600 metri. A Torino le condizioni meteo non hanno subito grosse variazioni, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

La città di Torino non ha risentito molto della perturbazione tutt’ora in auge sulla nostra Penisola: nel corso delle prime ore della giornata infatti, i cieli sono comunque risultati spesso anche minacciosi, ma si è registrata l’assenza di fenomeni sul capoluogo piemontese. Nel corso del pomeriggio il tempo è anche gradualmente migliorato e in serata sono attesi cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature si sono però notevolmente abbassate in città, con minime intorno ai +4°C e massime anche prossime ai +9°C.

Aumento dei valori massimi di temperatura per domani

Nella giornata di domani mercoledì 1° aprile, non si attendono particolari variazioni sul fronte meteorologico sulla città di Torino, con i cieli che per tutto l’arco del giorno risulteranno disturbati dal transito di nuvolosità irregolare alternato a qualche momento soleggiato. Le temperature però, seppur continueranno ad essere piuttosto basse per il periodo, sono previste in leggero aumento nei valori massimi, mentre quelli minimi oscilleranno fisiologicamente intorno ai valori odierni.