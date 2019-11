METEO TORINO – Nuova fase di MALTEMPO in arrivo, possibile anche qualche FIOCCO tra la pioggia, ecco quando

Bel tempo al nord oggi

Le condizioni meteo rimangono ancora stabili per quanto riguarda le regioni settentrionali, alle prese anzi oggi con ulteriori schiarite e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi (con qualche addensamento in più sulle regioni nord-orientali, alle prese ieri con un’ondata di maltempo). In queste aree tuttavia, malgrado il sole, le temperature rimangono comunque piuttosto fresche grazie all’affluenza di correnti più fredde presenti ad alte quote e ad un corridoio di aria atlantica ancora tutt’altro che chiuso. A Torino abbiamo trovato quest’oggi le stesse condizioni sia dal punto di vista atmosferico che termico, come vedremo.

Miglioramento generale delle condizioni meteo dal pomeriggio al centro-sud

Dopo una giornata caratterizzata dall’estremo maltempo come quella di ieri, nella giornata di oggi, si è invece riscontrato sulle regioni centro-meridionali un miglioramento netto delle condizioni meteo apprezzabile soprattutto nel corso di questo pomeriggio. Il cielo infatti si presenta ovunque poco o parzialmente nuvoloso, con qualche sprazzo di cielo sereno e momenti di sole prevalente. Le temperature rimangono piuttosto fresche e tipicamente autunnali.

Previsioni meteo Torino oggi

Per quanto riguarda la città di Torino la giornata odierna è passata in cavalleria con condizioni meteo di relativa stabilità grazie ai cieli in prevalenza soleggiati o al più disturbati da qualche innocua velatura transitoria. Il tempo è rimasto asciutto tutta la giornata, ma nonostante il sole prevalente le temperature odierne sono risultate piuttosto fresche, più degne di un clima invernale anziché di quello autunnale. Gli estremi termici giornalieri misurano infatti quest’oggi ben +3°C di minima a cui è seguita una massima di circa +15°C.