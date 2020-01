METEO TORINO: Nuova fase statica con l’Anticiclone dominante, Inverno ko per il momento

Anticiclone di nuovo inarrestabile in Italia

Solo un rapido peggioramento meteo con piogge e nevicate in Italia, ecco che tutti i modelli meteo sono concordi per il ritorno dell'Anticiclone su gran parte dell'Europa e anche in Italia. La città di Torino ne risentirà maggiormente dell'Anticiclone sull'Europa centro-occidentale dove troveremo giornate intere con precipitazioni assenti e con il sole prevalente.

Tempo previsto in Italia per la giornata di domani

Condizioni meteo in gran parte stabili sulle regioni settentrionali grazie all’anticiclone ma con nubi in aumento a partire da Ovest nel corso delle ore serali e notturne. Cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle prime ore del mattino, nuvolosità alta e stratificata tenderà a divenire via via più spessa nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni associati. Persistono condizioni di generale maltempo sulle Isole maggiori e aree ioniche della Calabria, con fenomeni localmente a carattere temporalesco. Migliora in serata e in nottata con residui fenomeni sulla Sardegna. Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento o stazionarie le massime.

Niente neve prevista in Italia per i prossimi giorni

Con l’ Anticiclone di ritorno in Italia per la settimana appena iniziata, nessuna precipitazione è prevista in arrivo per le nostre montagne da oggi per almeno 4-5 giorni. Solo una blanda perturbazione atlantica potrebbe arrivare in Italia a ridosso del prossimo weekend con possibili piogge e qualche nevicata ma solo a quote medio-alte con temperature che potrebbero superare le medie del periodo.