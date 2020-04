METEO TORINO – NUVOLOSO, ma attese SCHIARITE, ecco le previsioni

Maltempo oggi al centro-sud, meglio al nord ma nuvoloso

Nella giornata odierna continuano ad essere piuttosto evidenti gli effetti della perturbazione di origine afro-mediterranea che da qualche giorno sta interessando la nostra Penisola. Da questa mattina infatti piogge si stanno abbattendo in maniera sparsa lungo tutte le regioni centro-meridionali, ed è prevista un ulteriore intensificazione dei fenomeni in serata, in particolare sulla Campania e sulle aree joniche della Basilicata e dell’alta Calabria con piogge anche a carattere di nubifragio localmente. Meglio invece sulle regioni centro-settentrionali dove, malgrado la nuvolosità, le condizioni meteo rimangono comunque stabili e asciutte e Torino non fa eccezione, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Sono ancora piuttosto evidenti gli effetti della perturbazione di origine afro-mediterranea anche sulla città di Torino, sebbene il tempo comunque rimane stabile e asciutto: non manca però la nuvolosità a tratti anche massiccia e corposa, comunque in miglioramento nel corso di questa seconda parte di giornata. Le condizioni meteo sono destinate a migliorare ulteriormente nel corso della serata corrente, con ampie schiarite che daranno luogo addirittura a rasserenamenti. Tutto ciò si inserisce in un contesto climatico comunque piuttosto mite per il capoluogo piemontese, con minime intorno ai +10°C e massime che raggiungono i +19°C.

Giornata soleggiata quella di domani

Il progressivo allontanamento del minimo depressionario verso i quadranti sudorientali e che si andrà a posizionare entro la giornata di domani giovedì 23 aprile sul Mare Jonio porterà a miglioramenti evidenti sulla città di Torino, con i cieli che si presenteranno sereni già dalle prime ore della mattinata e per tutto il resto della giornata stessa. Le condizioni meteo saranno dunque a quel punto visibilmente stabili e tipicamente primaverili: le temperature non subiranno significative variazioni rispetto a quanto rinvenuto quest’oggi, se non per un lieve e possibile aumento dei valori massimi.