METEO TORINO – oggi cieli nuvolosi, ma è in arrivo la PIOGGIA

Domenica con cieli nuvolosi e qualche pioggia sull’Italia

Una debole perturbazione sta transitando in questa giornata di Domenica sull’Italia; correnti umide occidentali determinano cieli grigi e qualche pioggia su parte del Nord, in estensione dal pomeriggio anche alle Regioni centrali tirreniche. Ampie schiarite sono in atto all’estremo Sud, raggiunto da masse d’aria più calde e stabili. Temperature decisamente miti per il periodo, con valori attuali di +20°C su Puglia, Calabria e nella città di Termoli, mentre a Palermo si registrano in questo momento ben +23°C.

Oggi cieli nuvolosi su Torino

L’inizio della giornata odierna sulla città di Torino risulta mediamente stabile, seppur con i cieli che si presentano grigi per il transito di innocui addensamenti; condizioni meteo sostanzialmente invariate sul capoluogo piemontese per le ore pomeridiane e sereni, quando i cieli si manterranno a tratti nuvolosi ma senza precipitazioni associate. Temperature che oscilleranno attorno le medie del periodo: le minime si aggirano infatti attorno ai +4°C, mentre le massime raggiungeranno i +11°C.

Domani arriva la pioggia ed un calo termico

Le condizioni meteo volgeranno verso un graduale peggioramento sulla città di Torino nella giornata di domani, per il sopraggiungere di un’intensa perturbazione atlantica sull’Italia. Molte nubi fin dal mattino, seppur con basso rischio di locali piogge; condizioni meteo su Torino attese in peggioramento dal pomeriggio con fenomeni che tenderanno a divenire più frequenti, seppur mediamente di debole intensità. Temperature attese in calo, specie nei valori massimi e non oltre i +7°C delle ore diurne.