METEO TORINO – Parentesi STABILE e SOLEGGIATA con TEMPERATURE in aumento, ecco le previsioni

Bel tempo in tutta Italia, fa eccezione la Sicilia

Nella giornata odierna si osserva ancora la netta dominanza di condizioni meteo di stabilità sulla nostra Penisola, grazie all’insistenza e al perdurare di un promontorio anticiclonico che si erge non solo nel Mediterraneo, ma in buona parte del continente europeo. I cieli soleggiati dominano il palcoscenico meteorologico italiano, eccezion fatta per la Sicilia, che risente ancora di una circolazione instabile proveniente da una perturbazione sita sul Mediterraneo orientale. Quest’ultima, oltre ad apportare generale nuvolosità a tratti anche massiccia, porta persino qualche pioggia nelle località interne, nello specifico del nisseno e dell’ennese. A Torino le condizioni meteo sono stabili.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna si mostra visibilmente stabile sulla città di Torino, con condizioni meteo dunque asciutte grazie alla netta prevalenza dei cieli soleggiati che fin da questa mattina interessano il capoluogo piemontese. Tale situazione si rinnoverà e si protrarrà anche durante la serata corrente, con cieli sereni. Tutto ciò si inserisce in un contesto termico molto mite per Torino, con una minima attorno ai +10°C a cui sta seguendo in questi minuti una massima di quasi +23°C con bassissimo tasso umido.

Lieve e temporaneo abbassamento termico per quanto riguarda le massime per domani

Nessuna novità è prevista arrivare sulla città di Torino per la giornata di domani giovedì 9 aprile sotto il profilo meteorologico, con i cieli che rimarranno sereni e le condizioni meteo dunque stabili per tutto l’arco della giornata stessa. Qualche novità giunge invece sull’aspetto termico, con le temperature minime che rimarranno si stazionarie intorno ai valori odierni, ma con le massime in lieve diminuzione nella fattispecie di domani.