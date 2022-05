METEO TORINO – Passaggio PERTURBATO nel WEEKEND con qualche PIOGGIA in arrivo: ecco le previsioni

Piogge e temporali in formazione nel pomeriggio sull’Italia

Ancora una volta le condizioni meteo appaiono in visibile peggioramento nelle ore pomeridiane: anche questo pomeriggio è stato infatti contrassegnato dalla formazione e il successivo sviluppo di piogge e temporali che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo tutt’ora l’Appennino centrale, con fenomenologia più isolata lungo l’arco alpino e la Sardegna meridionale. Più stabile altrove, ma anche decisamente caldo al centro-sud, con diversi record battuti in alcune aree del medio Tirreno. Tempo che rimane stabile anche a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Graduali schiarite stanno interessando Torino dalle prime ore della notte, con cieli poco o parzialmente nuvolosi durante il pomeriggio e che schiariranno ulteriormente in serata, coerentemente con un miglioramento atteso su buona parte del Paese. L’assenza di disturbi nuvolosi dunque potrebbe caratterizzare la serata sul capoluogo piemontese, con temperature che quest’oggi si sono attestate tra i +18°C di minima e i +31°C di massima.

Peggioramento graduale e qualche possibile pioggia in arrivo nella serata di domani

Cieli sereni caratterizzeranno la città di Torino fino al mattino di domani sabato 28 maggio, dopodiché avanzeranno addensamenti nuvolosi via via più consistenti dal pomeriggio con possibilità persino di qualche rovescio in serata, dovuto all’affondo di una saccatura depressionaria di natura nordatlantica. Le temperature in questo contesto non subiranno significative variazioni, oscillando fisiologicamente al rialzo nei valori minimi e al ribasso in quelli massimi.

Maltempo fino al mattino di domenica, poi migliora

Rovesci mediamente di debole o moderata intensità potranno susseguirsi a Torino fino alla prima parte di domenica 29 maggio, precisamente fino al mattino, quando i fenomeni subiranno una prima attenuazione. Dal pomeriggio le condizioni meteo subiranno un ulteriore miglioramento, con cessazione delle piogge e graduali schiarite con cieli che torneranno poco o parzialmente nuvolosi in serata. Le temperature risulteranno in crollo sensibile nei valori massimi, con un calo più lieve atteso anche in quelli minimi.

