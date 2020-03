METEO TORINO – Si allontana ipotesi della NEVE in città, arrivano le PIOGGE, ecco le previsioni

Maltempo sulle regioni settentrionali e localmente al centro, meglio al sud

La giornata odierna vede le condizioni meteo sulla nostra Penisola peggiorare in maniera progressiva e graduale: dopo una prima metà di giornata prevalentemente caratterizzata dalla stabilità, nel corso del pomeriggio le prime piogge hanno fatto il loro ingresso sulla Sardegna e qualche rovescio interesserà anche le zone interne del Lazio. Il resto delle regioni centro-meridionali sembrerebbe dunque rimanere all’asciutto, mentre il maltempo interesserà il nord, in particolare le località alpine e subalpine la cui quota neve si attesterà intorno ai 1500/1800 metri dipendentemente dai settori di riferimento. A Torino, malgrado i cieli a tratti anche fortemente disturbati, il tempo è rimasto fin ora asciutto, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Fin qui la giornata di oggi è trascorsa a Torino all’insegna della stabilità, seppur precaria, data dall’arrivo di nubi talvolta anche minacciose sul capoluogo piemontese, ma con di fatto l’assenza di fenomeni al suolo. Tali condizioni di precarietà potrebbero volgere a un peggioramento nel corso della serata, con l’arrivo delle prime pioviggini, grazie ai primi effetti di una saccatura artica in discesa sulla nostra Penisola. Temperature comunque oltre la media del periodo, con minime intorno ai +10°C e massime vicine ai +18°C.

Maltempo e calo termico per domani

La prossima settimana inizierà a Torino con l’arrivo del maltempo di stampo invernale, con le piogge che interesseranno ad intermittenza il capoluogo piemontese comunque con fenomeni deboli o moderati. Gli accumuli risultanti in città saranno comunque piuttosto deboli, in un contesto che vede le temperature nettamente crollare soprattutto per quanto riguarda i valori massimi, con il maltempo che dunque assume pieni connotati invernali.