METEO TORINO – SOLE e clima MITE in compagnia dell’OTTOBRATA, ma ATTENZIONE subito dopo ipotesi MALTEMPO, ecco quando

Ancora sole e clima mite al centro-nord

La stabilità continua ad essere la vera protagonista delle condizioni atmosferiche delle regioni centro-settentrionali non solo oggi, ma anche da svariati giorni a questa parte ormai. A partire dalla giornata odierna poi, l’Alta pressione di origine azzorriana ha ripreso il controllo dell’Italia intera rinforzando la stabilità già presente negli scorsi giorni. Dal punto di vista termico c’è da segnalare poco, a parte un lieve rialzo che riguarderà soprattutto i valori di temperatura massima. A Torino, come vedremo, troveremo le stesse condizioni di stabilità e di temperatura.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Al sud migliora con l’allontanamento della goccia fredda

Per quanto riguarda invece le regioni meridionali, quelle che negli scorsi giorni sono state interessate da un’ondata di maltempo e dunque quelle joniche, si è verificato quest’oggi un miglioramento evidente delle condizioni meteo, con ampie schiarite e cieli che si sono presentate fin dal mattino prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi. Tali rimarranno per il resto della giornata a causa dell’esaurimento degli effetti della goccia fredda che fino a ieri insisteva sul basso Mediterraneo. Le temperature, che nei passati giorni sono risultate localmente anche sotto la media del periodo, sono oggi in ripresa su valori anche oltre la media di riferimento.

Meteo Torino oggi

Come abbiamo già anticipato anche nel corso del primo paragrafo, a Torino si sono presentate fin dalle prime ore della mattinata odierna condizioni di tempo prettamente stabile, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Tali condizioni sono perdurate per tutta la giornata odierna e continueranno a farlo anche in serata, con tempo asciutto. Nulla da segnalare dal punto di vista termico, dove non si sono registrate variazioni significative, con massime poco oltre i +20°C e minime intorno ai +10°C.