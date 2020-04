METEO TORINO – SOLE e TEPORE PRIMAVERILE grazie all’ANTICICLONE, ecco le previsioni

Totale assenza di fenomeni in tutta Italia

Anche nella giornata odierna, come ormai prassi degli ultimi giorni, in Italia si verificano generali condizioni di bel tempo, con tempo stabile e asciutto su tutta l’area peninsulare. Resiste un po’ di nuvolosità nelle ore pomeridiane sulla Sicilia, dove nei passati giorni si è avuto a che fare persino con qualche pioggia, con accumuli comunque deboli. A partire da oggi, l’assenza di fenomeni si riscontrerà anche su quest’ultima regione. Le temperature sono quest’oggi in lieve e generale rialzo, intorno ai +23/+24°C e localmente superando i +25°C. Lieve rialzo che interessa anche il sud Italia, dove le correnti più fresche sono quest’oggi meno incidenti. A Torino le condizioni atmosferiche rimangono visibilmente stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo della città di Torino oggi sono apparse visibilmente stabili grazie alla presenza di cieli soleggiati fin dalle prime ore di questa mattina. Tali son rimasti fino alle ore di questo pomeriggio e sgombri da qualsiasi disturbo nuvoloso rimarranno anche nel corso della serata corrente. Le temperature minime si aggirano intorno ai +10°C, mentre le massime sono ormai prossime ai +24°C.

Per domani lieve aumento termico

Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 10 aprile, nonché venerdì santo, le condizioni meteo sulla città di Torino rimarranno pressoché invariate, con i cieli sereni reali protagonisti dello scenario meteorologico torinese per tutto il giorno. Le temperature subiranno un lieve rialzo invece per quanto concerne i valori massimi, mentre quelli minimi stazioneranno pressapoco intorno ai valori odierni, con fisiologiche fluttuazioni.